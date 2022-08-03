Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глобальная архитектура безопасности не сработала – Зеленский о конфликтах в мире

Мазуренко Алена Среда, 3 августа 2022, 23:52
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что глобальная архитектура безопасности не сработала, ведь в мире возникает множество конфликтов. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ...

Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности".

Детали: Зеленский отметил, что Украина столкнулась с подобным конфликтом еще в 2014 году, а сейчас длится 161 день после начала полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника

Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW

Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"

Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины

видеоОперация "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Все новости...
Зеленский
"Просто отвратительно": Зеленский – о поездке Шредера в Москву
Зеленский отреагировал на решение по "Азову": Россия – номер один среди террористов
Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины
Последние новости
10:53
"Сливал" позиции защитников: СБУ схватила корректировщика огня по Николаевщине
10:45
За границей находятся более 600 тысяч украинских школьников – МОН
10:44
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
10:43
фотоНа улицах Мариуполя до сих пор лежат тела, которые растаскивают собаки – советник мэра
10:23
Турция, Грузия, Эмираты: из-за россиян по всему миру дорожает недвижимость
10:21
Как переселенцам восстановить утраченные медицинские документы – объясняет Минздрав
10:10
Возле Песков на Донетчине и Херсонщине идут бои, Луганщину бомбят и атакуют с танков - ОВА
10:02
С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация – Шмыгаль
09:48
Разведка Британии: РФ установила специальные отражатели у мостов под Херсоном
09:47
Генсек ООН призвал нефтегазовые компании не обогащаться на войне
Все новости...