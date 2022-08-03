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Глобальная архитектура безопасности не сработала – Зеленский о конфликтах в мире

Алена МазуренкоСреда, 3 августа 2022, 23:52
Глобальная архитектура безопасности не сработала – Зеленский о конфликтах в мире
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что глобальная архитектура безопасности не сработала, ведь в мире возникает множество конфликтов. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ...

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Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности".

Детали: Зеленский отметил, что Украина столкнулась с подобным конфликтом еще в 2014 году, а сейчас длится 161 день после начала полномасштабной войны.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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