В Сумской области за день – 55 вражеских прилетов
Четверг, 4 августа 2022, 00:51
В среду российские войска обстреляли 3 общины Сумской области, всего – 55 прилетов.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "За день россияне обстреляли три наших общества: Юнаковское, Миропольское и Краснопольское".
Детали: По словам Живицкого, всего 55 прилетов с последствиями для гражданских жителей.
В частности, обстрел Краснопольской общины начался в 10:30, зафиксировано 8 приходов.
Россияне били по жилым кварталам поселка.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.
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Во время этих обстрелов обошлось без жертв и раненых.