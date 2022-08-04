В Сумской области за день – 55 вражеских прилетов

В среду российские войска обстреляли 3 общины Сумской области, всего – 55 прилетов.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "За день россияне обстреляли три наших общества: Юнаковское, Миропольское и Краснопольское".

Детали: По словам Живицкого, всего 55 прилетов с последствиями для гражданских жителей.

В частности, обстрел Краснопольской общины начался в 10:30, зафиксировано 8 приходов.

Россияне били по жилым кварталам поселка.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.

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Во время этих обстрелов обошлось без жертв и раненых.