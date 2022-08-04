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В Сумской области за день – 55 вражеских прилетов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 00:51
В Сумской области за день – 55 вражеских прилетов
последствия обстрелов в Сумской области, фото: telegram Живицкого

В среду российские войска обстреляли 3 общины Сумской области, всего – 55 прилетов.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "За день россияне обстреляли три наших общества: Юнаковское, Миропольское и Краснопольское".

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Детали: По словам Живицкого, всего 55 прилетов с последствиями для гражданских жителей.

В частности, обстрел Краснопольской общины начался в 10:30, зафиксировано 8 приходов.

Россияне били по жилым кварталам поселка.

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Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.

Во время этих обстрелов обошлось без жертв и раненых.

 
 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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