Следующие корабли загружены украинским зерном и готовы к отплытию – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что очередные корабли с украинским зерном готовы к отправке.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Очередные суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке.
Если Россия будет выполнять свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод".
Напомним:
Утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.