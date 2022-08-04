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Следующие корабли загружены украинским зерном и готовы к отплытию – Кулеба

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 01:19
Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что очередные корабли с украинским зерном готовы к отправке.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Очередные суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке.

Если Россия будет выполнять свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод".

Напомним:

Утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

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Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

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Темы: зернопродуктывойна
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