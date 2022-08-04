МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" – заявление

Международный комитет Красного Креста дал объяснения, в которых отмечено, что он не обеспечил безопасность попавших в плен защитников "Азовстали".

Источник: заявление МККК

Дословно: "Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам.

Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий.

Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных".

Детали: В МККК заявили, что не имеют доступа ко всем военнопленным, в том числе и защитникам "Азовстали".

Относительно Еленовки в комитете сообщили: "МККК посетил это место один раз, в мае этого года, чтобы доставить резервуары с водой этому заведению.

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Но у нас не было доступа к военнопленным, которые содержались там на индивидуальной основе – согласно методам работы МККК в местах заключения – и это продолжается".

В МККК также добавили, что организация выступала в роли "нейтрального посредника" для безопасного выхода военных из "Азовстали".

Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

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