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МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" – заявление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 05:23
МККК не гарантировал безопасность пленных из Азовстали – заявление
Международный Комитет Красного Креста, фото с сайта ICRC

Международный комитет Красного Креста дал объяснения, в которых отмечено, что он не обеспечил безопасность попавших в плен защитников "Азовстали".

Источник: заявление МККК

Дословно: "Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам.

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Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий.

Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных".

Детали: В МККК заявили, что не имеют доступа ко всем военнопленным, в том числе и защитникам "Азовстали".

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Относительно Еленовки в комитете сообщили: "МККК посетил это место один раз, в мае этого года, чтобы доставить резервуары с водой этому заведению.

Но у нас не было доступа к военнопленным, которые содержались там на индивидуальной основе – согласно методам работы МККК в местах заключения – и это продолжается".

В МККК также добавили, что организация выступала в роли "нейтрального посредника" для безопасного выхода военных из "Азовстали".

Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

Темы: Красный Крест
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