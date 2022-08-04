МККК не гарантировал безопасность пленных из "Азовстали" – заявление
Международный комитет Красного Креста дал объяснения, в которых отмечено, что он не обеспечил безопасность попавших в плен защитников "Азовстали".
Источник: заявление МККК
Дословно: "Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам.
Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий.
Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных".
Детали: В МККК заявили, что не имеют доступа ко всем военнопленным, в том числе и защитникам "Азовстали".
Относительно Еленовки в комитете сообщили: "МККК посетил это место один раз, в мае этого года, чтобы доставить резервуары с водой этому заведению.
Но у нас не было доступа к военнопленным, которые содержались там на индивидуальной основе – согласно методам работы МККК в местах заключения – и это продолжается".
В МККК также добавили, что организация выступала в роли "нейтрального посредника" для безопасного выхода военных из "Азовстали".
Что предшествовало: После убийства российскими оккупантами военнопленных в Еленовке ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.
Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.
Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.