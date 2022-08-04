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Оккупанты убили мирных жителей в Бахмуте, Марьинке и Шевченко

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 08:14
Оккупанты убили мирных жителей в Бахмуте, Марьинке и Шевченко
Инфографика из Telegram Кириленко

За сутки 3 августа от рук российских захватчиков в Донецкой области погибли 3 мирных жителя и еще 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения".

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Детали: По данным главы ОВА, по состоянию на утро 4 августа россияне убили в Донецкой области по меньшей мере 678 мирных жителей и ранили по меньшей мере 1 750.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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