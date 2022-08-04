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Десантники уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 11:25
Десантники уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине
Тела оккупантов, ДШВ

В Донецкой области десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram

Детали: Украинские военные обнародовали фото ликвидированных бойцов РФ. На месте столкновения обнаружили их военные билеты и паспорта, а также изъяли их мобильные телефоны.

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Кроме того, среди вещей оккупантов обнаружили бланки военных контрактов, заключенных с Минобороны РФ на шесть месяцев для участия в боевых действиях в Украине.

 

Дословно: "На снимках представлены демилитаризованные захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, которые позволяют им правильно вернуться домой и подарить родным новую Ладу".

Темы: Донецкая областьвойна
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