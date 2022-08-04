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Еврокомиссия: вернувшиеся из ЕС в Украину украинки имеют право снова поехать в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:36

В Еврокомиссии настаивают, что украинки, получившие в одной из стран ЕС временную защиту, имеют право ездить домой в Украину и после того возвращаться – как на короткое время, так и надолго, но с разными правилами.

Об этом в интервью ЕвроПравде рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, чей визит в Киев был посвящен главным образом проблемам украинцев в ЕС.

Она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки обратно в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, а документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.

По ее словам, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает информацию.

"Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях", - отмечает еврокомиссар.

Она пояснила, что в случае возвращения на длительное время украинкам предстоит сняться с регистрации в той стране, где получили временную защиту, но они не теряют права вернуться и зарегистрироваться повторно.

"Итак, если вы воспользовались временной защитой в ЕС, то имеете право по какой-либо причине поехать домой и право вернуться назад к государству ЕС, в котором вы остановились. Даже если до этого вы закрывали свой статус временной защиты. Если вы уезжаете от войны в Украине – двери ЕС для вас открыты", - подчеркнула Илва Йоханссон.

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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