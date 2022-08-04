Генсек НАТО: украинцы показали умение возвращать территории

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на шестой месяц российско-украинской войны украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Об этом он сказал во время выступления в родной Норвегии, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что в российско-украинской войне НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

Он добавил: на саммите НАТО в Мадриде чуть больше месяца назад все страны НАТО согласились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"То, что мы видим сейчас, - это жестокая и кровавая война на истощение. Продвижение россиян снова остановилось. А украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны Альянса платят цену за поддержку Украины. Однако ее можно измерить деньгами, в то время как цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями.

На днях Йенс Столтенберг обсудил с Владимиром Зеленским приоритеты военной поддержки Украины.

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