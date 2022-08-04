Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: украинцы показали умение возвращать территории

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 15:19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на шестой месяц российско-украинской войны украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Об этом он сказал во время выступления в родной Норвегии, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что в российско-украинской войне НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

Реклама:

Он добавил: на саммите НАТО в Мадриде чуть больше месяца назад все страны НАТО согласились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"То, что мы видим сейчас, - это жестокая и кровавая война на истощение. Продвижение россиян снова остановилось. А украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны Альянса платят цену за поддержку Украины. Однако ее можно измерить деньгами, в то время как цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями.

ВИДЕО ДНЯ

На днях Йенс Столтенберг обсудил с Владимиром Зеленским приоритеты военной поддержки Украины.

Зеленский попросил у НАТО больше тяжелого оружия для контрнаступления.

Темы: НАТОУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: