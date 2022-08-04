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Фигуранты дел НАБУ использовали войну, чтобы себя "обелить" - ГПК

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 15:38
Фото: НАБУ

Центр противодействия коррупции обратил внимание на то, что с начала войны некоторые фигуранты дел о коррупции начали активно выставлять себя в социальных сетях патриотами и говорить о волонтерской помощи Вооруженным силам Украины.

Источник: ЦПК в Telegram

Детали: В частности, нардеп Александр Юрченко, судя по его постам, одним из первых "освобождал" Бучу. Сейчас он говорит, что чаще находится на Востоке, чем в Киеве и даже выставляет фото с бронежилетом и автоматом и обозначением "Лисичанск".

В 2020 году НАБУ заподозрило Юрченко во взяточничестве, ему даже пришлось внести залог, чтобы не сесть за решетку. В том же году парламентская фракция "Слуга народа" исключила Юрченко.

Нардеп Сергей Кузьминых тоже много пишет о своем волонтерстве, распространяет много патриотического контента. По данным ЦПК, он также был одним из тех людей, которые в соцсетях разгоняли непроверенную информацию о "котле для россиян" в районе Высокополья на Херсонщине.

В январе детективы НАБУ совместно с ГБР поймали нардепа от "Слуги народа" Кузьминых на получении взятки. В этом же же месяце бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" при получении 558 тыс. грн.

Еще один подозреваемый НАБУ депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын устраивает аукционы для ВСУ от имени своего благотворительного фонда. Делает это на закрытой станции метро "Майдан Незалежности". Как утверждают в ЦПК, Трубицын также оплачивает рекламу своей благотворительности.

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9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривень. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере почти 15 миллионов гривень, который за депутата внесли.

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Темы: НАБУкоррупцияУкраина
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