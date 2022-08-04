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Фигуранты дел НАБУ использовали войну, чтобы себя "обелить" - ГПК

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 15:38
Фигуранты дел НАБУ использовали войну, чтобы себя обелить - ГПК
Фото: НАБУ

Центр противодействия коррупции обратил внимание на то, что с начала войны некоторые фигуранты дел о коррупции начали активно выставлять себя в социальных сетях патриотами и говорить о волонтерской помощи Вооруженным силам Украины.

Источник: ЦПК в Telegram

Детали: В частности, нардеп Александр Юрченко, судя по его постам, одним из первых "освобождал" Бучу. Сейчас он говорит, что чаще находится на Востоке, чем в Киеве и даже выставляет фото с бронежилетом и автоматом и обозначением "Лисичанск".

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В 2020 году НАБУ заподозрило Юрченко во взяточничестве, ему даже пришлось внести залог, чтобы не сесть за решетку. В том же году парламентская фракция "Слуга народа" исключила Юрченко.

Нардеп Сергей Кузьминых тоже много пишет о своем волонтерстве, распространяет много патриотического контента. По данным ЦПК, он также был одним из тех людей, которые в соцсетях разгоняли непроверенную информацию о "котле для россиян" в районе Высокополья на Херсонщине.

В январе детективы НАБУ совместно с ГБР поймали нардепа от "Слуги народа" Кузьминых на получении взятки. В этом же же месяце бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" при получении 558 тыс. грн.

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Еще один подозреваемый НАБУ депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын устраивает аукционы для ВСУ от имени своего благотворительного фонда. Делает это на закрытой станции метро "Майдан Незалежности". Как утверждают в ЦПК, Трубицын также оплачивает рекламу своей благотворительности.

9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривень. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере почти 15 миллионов гривень, который за депутата внесли.

Темы: НАБУкоррупцияУкраина
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