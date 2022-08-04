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Twitter заблокировал аккаунты пропагандистов РИА "Новости" в ЕС и Британии

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 16:04

Социальная сеть Twitter при входе из стран ЕС и Британии на аккаунты информагентств РИА "Новости" и "Прайм" отправляет сообщение "доступ к аккаунту закрыт".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Коммерсант".

Соцсеть объяснила, что страницы СМИ были заблокированы. Причины этого решения не сообщаются.

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Вход на аккаунты недоступен во всех 27 странах Евросоюза. Доступ закрыли на странице РИА "Новости", Срочные сообщения РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.

При этом 4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.

В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее зарубежные соцсети уже заблокировали российские СМИ. В частности, 8 апреля Twitter ограничил вход в аккаунт российского телеканала RT. В сентябре 2021 года видеосервис YouTube удалил канал RT, а в марте 2022 года – гостелеканалы "Культура", Sputnik, МИА "Россия Сегодня".

Как сообщалось, крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ "Мир".

Темы: СМИРосcиясоцсетиЕС
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