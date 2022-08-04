Twitter заблокировал аккаунты пропагандистов РИА "Новости" в ЕС и Британии

Социальная сеть Twitter при входе из стран ЕС и Британии на аккаунты информагентств РИА "Новости" и "Прайм" отправляет сообщение "доступ к аккаунту закрыт".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Коммерсант".

Соцсеть объяснила, что страницы СМИ были заблокированы. Причины этого решения не сообщаются.

Вход на аккаунты недоступен во всех 27 странах Евросоюза. Доступ закрыли на странице РИА "Новости", Срочные сообщения РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.

При этом 4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.

В Украине доступ к Twitter-страницам РИА "Новости" есть.

Ранее зарубежные соцсети уже заблокировали российские СМИ. В частности, 8 апреля Twitter ограничил вход в аккаунт российского телеканала RT. В сентябре 2021 года видеосервис YouTube удалил канал RT, а в марте 2022 года – гостелеканалы "Культура", Sputnik, МИА "Россия Сегодня".

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Как сообщалось, крупнейший спутниковый оператор Европы прекратил вещание российского канала НТВ "Мир".