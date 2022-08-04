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Бывшая жена Путина зарабатывает миллионы на особняке, который получила от власти – расследование

Четверг, 4 августа 2022, 17:10
Бывшая жена Путина зарабатывает миллионы на особняке, который получила от власти – расследование

Бывшая супруга президента России Владимира Путина Людмила получает сотни миллионов рублей прибыли благодаря масштабному особняку в центре Москвы, который ей передали власти города.

Источник: расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Детали: Людмила Путина с 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее.

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Мэрия Москвы и Управделами президента передали этому Центру в собственность участок земли и дореволюционное имение по улице Воздвиженка, 9 в центре Москвы. В нем произвели ремонт, надстроив два этажа, и переименовали в Центр развития межличностных коммуникаций. Сейчас им руководит новый муж Путиной Артур Очеретный.

Формально Путина не имеет отношения к Центру и никаких формальных должностей у нее нет. Все разрешения на реконструкцию Центра и его финансирование выделялись именно Очеретному, который с 2003 года занимался организацией мероприятий и праздников, а в 2010 году стал директором Центра развития межличностных коммуникаций.

Дословно: "Центр сдает дом в аренду личной фирме Людмилы "Меридиан", а тот уже сдает ее в субаренду ВТБ, Сберу и коммерческим фирмам. Фактически вся прибыль оседает у Людмилы, за аренду она платит в разы меньше, чем получает от субаренды. На аренде в год фирма Людмилы зарабатывает более 250 млн. рублей, из которых ВТБ и Сбер дают более 150 млн. рублей.

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Практически бывшей супруге Путина отдали для обогащения имение и земельный участок в центре Москвы примерной стоимостью 10 миллиардов рублей.

Также Центр получает государственное финансирование. Три крупнейших спонсора: мэрия Москвы, Газпромбанк и "Северсталь" близкого к Путину олигарха Алексея Мордашова…. Всего за три года от мэрии Центр получил 175 млн рублей, от Газпромбанка – 140 млн и от "Северстали" – 100 млн.

Эти деньги тоже оседают в кармане у компании Людмилы: Центр дает заем фирме "Меридиан", "Меридиан" сразу – Людмиле".

Детали: Фирма "Меридиан" платит Путиной по миллиону рублей "зарплаты" и "премий". За два года бывшая супруга Путина "заработала" 232 миллиона рублей.

В расследовании указывается, что пока, ни Очеретного, ни бывшей жены Путина, владеющих имуществом в Европе (в том числе виллой во Франции), не тронулись санкции ЕС за войну России против Украины.

Темы: ПутинРосcия
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