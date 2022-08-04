Отчет Amnesty манипулятивный и подыгрывает России и ее пропагандистам – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает отчет Amnesty International манипулятивным и подыгрывающим агрессору и пропагандистам РФ.

Источник: комментарий омбудсмена, глава ВР Руслан Стефанчук

Прямая речь Лубинца: Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что данный отчет Amnesty International является манипулятивным и предпочитающим действия страны-агрессора и ее пропагандистов чем понимает контекст в Украине - стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет...

Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто бы находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости.

Мы держим оборону от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Насилующей страны пытает и убивает гражданское население.

Оставление населения городов и селений наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека".

Детали: Лубинец добавил, что был возмущен заявлением Amnesty International, в котором украинские ВСУ обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии якобы угрожает населению Украины.

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Прямая речь: "Под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков".

Он подчеркнул, что наиболее массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в находившихся и находящихся под контролем российских военных местах - это Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон.

По словам Лубинца, защита ВСУ населенных пунктов от оккупации российскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию и помогать гражданскому населению.

Омбудсмен напомнил, что "urban warfare" - война в условиях города - не запрещена международным правом, и не является нарушением только по факту.

Также он отметил, что правительство в местах активных боевых действий остановило учебный процесс, проводило и проводит эвакуацию.

В Донецкой области объявлена ​​обязательная эвакуация.

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