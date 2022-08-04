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Кремль подготовил новую методичку для освещения войны против Украины: РФ всех спасает

Мазуренко Алена Четверг, 4 августа 2022, 19:44
БАШНИ КРЕМЛЯ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российские СМИ сообщили, что согласно новой методике Кремля, пропагандисты будут рассказывать о "пророчествах" президента РФ Владимира Путина и сравнивать войну против Украины 2022-го с Первой мировой 1914-го.

Источник: "Медуза"

Детали: Отмечается, что в Кремле продолжают готовить методички для пропагандистских СМИ о том, как им следует освещать войну в Украине.

Ранее в СМИ сообщали о пособиях, которые в июле подготовила администрация президента России. В них "рекомендовалось" проводить параллели между российским вторжением в Украину, крещением Руси и Невской битвой.

В новой методичке Кремль предлагает сравнивать войну в Украине и Первой мировой.

Дословно: "Главный тезис: якобы и в начале XX века, и сейчас Россия "была втянута" в военное противостояние странами Запада.

В тексте поясняется, что Запад регулярно развязывает войны из-за своих "колониальных претензий", а Россия всякий раз вынуждена участвовать в конфликте, поскольку вступается за "братские народы", "своих не бросает" и "встает на защиту угнетаемых". Например, в 1914-м Российская империя "не смогла бросить" Сербию".

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Детали: При этом войну в Украине в методичке для пропагандистов называют "современным украинским кризисом", а не "спецоперацией".

Истоками этого конфликта в РФ называют "Евромайдан" и военные действия на Донбассе.

В Кремле "советуют" провластным СМИ рассказывать о том, что после 2014 года западные страны решили "спонсировать" в Украине "взращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих Россию и готовых убивать русских (россиян - ред.)".

Роль России же, согласно методичке, исключительно мирная.

Отдельная глава методички посвящена "вмешательству Запада" во внутренние дела России.

В документе утверждается, что Запад "финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ".

В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться "антиамериканский тренд" — и вскоре США "не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня", но по какой причине это произойдет, не сказано.

По данным источников, близких к Кремлю, такие "исторические" методички составляются в кремлевском  Экспертном институте социальных исследований.

По их словам, непосредственно курирует их составление депутат Госдумы от "Единой России" Олег Матвейчев. Сам Матвейчев утверждает, что не принимал участия в составлении методичек Кремля.

Сообщается, что Матвейчев известен своими эксцентричными и оскорбительными высказываниями. В 2020-м году он заявил, что "душил и будет душить мразей оппозиционных".

Тогда Матвейчев был профессором Высшей школы экономики, но после этого заявления ему объявили выговор, вскоре он покинул свой пост в университете. А в 2021-м был избран депутатом Госдумы от "Единой России".

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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