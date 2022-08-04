Верещук тоже раскритиковала отчет AІ: ВСУ постоянно просят об эвакуации гражданских
Возглавляющая украинский штаб по эвакуации вицепремьер Ирина Верещук раскритиковала отчет правозащитной организации Amnesty International, которая заявила, что ей не известны случаи, когда ВСУ просили или помогали с эвакуацией мирного населения из зданий в местах боевых действий.
Источник: комментарий Верещук "Украинской правде"
Прямая речь Верещук: "Эвакуация – это очень непростой процесс, и к сожалению, у нас не к кому апеллировать, когда Россия грубо нарушает права людей, все возможные Женевские и другие конвенции, а все эти организации бессильны и беззубы, они ничего не могут сделать.
Та же правозащитная организация, которая сейчас что-то там пишет в своем отчете, прекрасно знает, что делает оккупант на временно оккупированных территориях, но предпочитает не говорить об этом, потому что это означает, что у них нет механизмов, чтобы привлечь к ответственности государство-террориста".
Детали: Верещук отметила, что украинские военные постоянно обращаются и просят "быстрее эвакуировать людей" и в силу возможности всегда помогают это делать на местах.
Прямая речь Верещук: "Но враг подло использует наших гражданских как живой щит, использует больницы, школы, частные здания, обустраивая там свои огневые точки, опорные пункты. Они специально сгоняют наших женщин с детьми в помещения, из которых ведут огонь по нашим позициям".
Что этому предшествовало:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
- В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
- Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.