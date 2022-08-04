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Верещук тоже раскритиковала отчет AІ: ВСУ постоянно просят об эвакуации гражданских

Ирина Балачук, Александр ШумилинЧетверг, 4 августа 2022, 20:41
Верещук тоже раскритиковала отчет AІ: ВСУ постоянно просят об эвакуации гражданских
Фото: соцсети Верещук

Возглавляющая украинский штаб по эвакуации вицепремьер Ирина Верещук раскритиковала отчет правозащитной организации Amnesty International, которая заявила, что ей не известны случаи, когда ВСУ просили или помогали с эвакуацией мирного населения из зданий в местах боевых действий.

Источник: комментарий Верещук "Украинской правде"

Прямая речь Верещук: "Эвакуация – это очень непростой процесс, и к сожалению, у нас не к кому апеллировать, когда Россия грубо нарушает права людей, все возможные Женевские и другие конвенции, а все эти организации бессильны и беззубы, они ничего не могут сделать.

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Та же правозащитная организация, которая сейчас что-то там пишет в своем отчете, прекрасно знает, что делает оккупант на временно оккупированных территориях, но предпочитает не говорить об этом, потому что это означает, что у них нет механизмов, чтобы привлечь к ответственности государство-террориста".

Детали: Верещук отметила, что украинские военные постоянно обращаются и просят "быстрее эвакуировать людей" и в силу возможности всегда помогают это делать на местах.

Прямая речь Верещук: "Но враг подло использует наших гражданских как живой щит, использует больницы, школы, частные здания, обустраивая там свои огневые точки, опорные пункты. Они специально сгоняют наших женщин с детьми в помещения, из которых ведут огонь по нашим позициям".

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Что этому предшествовало:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

Темы: эвакуацияВерещук
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