Члены НАТО работают с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия Украине

Члены НАТО тесно сотрудничают с компаниями оборонной промышленности, чтобы обеспечить Украине больше поставок оружия и оборудования в рамках подготовки к длительной войне с Россией.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно сделать еще больше и быть готовыми к долгосрочным мерам", - сказал Столтенберг.

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"Поэтому мы сейчас в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить больше и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и возможностей", — заявил он.

Хотя члены НАТО не принимают непосредственного участия в войне, НАТО активно участвует в координации ответа Запада на вторжение.

Столтенберг повторил свою позицию, что война, скорее всего, завершится только после переговоров.

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"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя", — сказал он.

"Не я указываю Украине, какими именно должны быть эти условия. Я и НАТО должны поддержать их, чтобы они стали сильнее, чтобы таким образом максимизировать вероятность приемлемого решения", - подчеркнул генсек.

Как сообщалось, в Офисе президента называют отсутствие политической воли, бюрократию, отсутствие достаточного количества оружия среди основных причин затягивания поставок оружия в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости получить более тяжелое оружие от государств Альянса для отражения атак РФ и контрнаступления Вооруженных сил Украины.