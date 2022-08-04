Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Члены НАТО работают с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 20:51

Члены НАТО тесно сотрудничают с компаниями оборонной промышленности, чтобы обеспечить Украине больше поставок оружия и оборудования в рамках подготовки к длительной войне с Россией.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно сделать еще больше и быть готовыми к долгосрочным мерам", - сказал Столтенберг.

"Поэтому мы сейчас в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить больше и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и возможностей", — заявил он.

Хотя члены НАТО не принимают непосредственного участия в войне, НАТО активно участвует в координации ответа Запада на вторжение.

Столтенберг повторил свою позицию, что война, скорее всего, завершится только после переговоров.

"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя", — сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

 "Не я указываю Украине, какими именно должны быть эти условия. Я и НАТО должны поддержать их, чтобы они стали сильнее, чтобы таким образом максимизировать вероятность приемлемого решения", - подчеркнул генсек.

Как сообщалось, в Офисе президента называют отсутствие политической воли, бюрократию, отсутствие достаточного количества оружия среди основных причин затягивания поставок оружия в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости получить более тяжелое оружие от государств Альянса для отражения атак РФ и контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НАТОВооруженные силыоружиеУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм

Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО: украинцы показали умение возвращать территории
Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зеленский попросил у НАТО больше тяжелого оружия для контрнаступления
Последние новости
07:43
Днепропетровщина: Россияне выпустили 40 снарядов по Никополю
07:19
В Николаеве мощные взрывы – мэр
07:10
Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях – сводка Генштаба
05:55
ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм
04:58
ВИДЕОЮжная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат
04:00
Россияне ударили ракетами возле Запорожья
03:08
США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией
02:15
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Херсоне
01:29
Зеленский заменил Венедиктову Костиным в СНБО
00:38
РФ трижды била по Сумщине, но обошлось без жертв
Все новости...