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В Германии выросло число тех, кто против увеличения поставок оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 21:05

В Германии увеличилось число граждан, считающих, что поставки оружия Украине зашли слишком далеко.

Таковы результаты опроса Deutschlandtrend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

39% немцев считают оправданным нынешний объем снабжения Германией оружия Украине. В июне такое мнение встречалось на 3 процентных пункта чаще. При этом 32% опрошенных (+9 п.п по сравнению с июнем) считают, что поставки Киеву вооружений зашли слишком далеко, и только 23% (-6 п.п.) заявили, что их можно было бы увеличить.

Что касается санкций, введенных против РФ, то их до сих пор считают недостаточными 37% немцев, хотя эта доля снижается – в июне был 41%. 34% думают, что санкций сейчас столько, сколько нужно (сторонников такой точки зрения уменьшилось на 3 п.п.), и 21% жителей ФРГ уверены, что санкционная война зашла слишком далеко (+6 процентных пунктов).

Таким образом, после пяти месяцев войны России против Украины немцы несколько остыли к идее поддержки последней. Однако большинство из них все еще остаются благосклонными к ней, отмечают социологи.

В последние недели Берлин не раз критиковали из-за медленных поставок оружия Украине, в частности из-за так называемой схемы кругового обмена. Немецкие чиновники сами признавали проблемы со снабжением.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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Темы: ГерманияоружиеУкраина
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