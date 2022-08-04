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ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 21:32
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES

Совет Европейского Союза в четверг решил ввести ограничительные меры в отношении бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС добавил Януковича и его сына в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, задействованные в марте 2014 года, из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".

В случае Александра Януковича речь также идет о совершении сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Отметим, последний раз послы Евросоюза продлили санкции против Януковича, его сына и еще двух из семи человек в списке на 6 месяцев вместо года. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции за 2019 год с Виктора Януковича, в марте ситуация повторилась снова с санкциями за 2020 год.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

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Для сохранения санкций Евросоюза против лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: ЯнуковичсанкцииЕС
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