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В Польше заявили о попытках РФ использовать сахарный кризис для антиукраинской пропаганды

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 22:04

Польские спецслужбы заявляют, что возможные проблемы с продовольствием в Польше Кремль вписывает в антиукраинскую пропаганду и дезинформационные действия.

Об этом заявил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По его словам, распространение антипольской и антиукраинской пропаганды российскими интернет-порталами не ослабевает.

В частности, отметил Жарин, российские порталы используют информацию польских СМИ о росте цен на сахар как свидетельство роста продовольственной угрозы для Польши.

"По мнению российской пропаганды, сахарный кризис в Польше должен быть следствием притока большого количества беженцев из Украины и повышения спроса на этот продукт", - заявил Жарин.

По его словам, россияне намеренно пытаются вызвать среди поляков враждебное отношение к беженцам из Украины.

"Это еще один пример того, как российская пропаганда пытается разделить наши народы - поляков и украинцы", - добавил Жарин.

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Следует отметить, что в Польше в последние недели наблюдается рост спроса на сахар, в связи с чем в магазинах были введены ограничения на его продажу. Поэтому наблюдается рост цен на этот продукт.

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Темы: ПольшаРосcияпропаганда
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