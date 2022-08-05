Южная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат

Южная Корея запустила к Луне свой первый орбитальный аппарат Korea Pathfinder.

Источник: SpaceX, Reuters со ссылкой на Министерство науки Южной Кореи

Детали: Korea Pathfinder по прозвищу Danuri, что значит "наслаждайтесь Луной", запущен на ракете SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 823:08 по Гринвичу. Первоначально запуск был запланирован в прошлую среду, но был отложен из-за неустановленной проблемы с техническим обслуживанием ракеты SpaceX.

Korea Pathfinder выйдет на орбиту Луны в декабре, а затем начнет годовую миссию по наблюдению.

Если миссия будет успешна, то Южная Корея станет седьмым исследователем Луны и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии.

Южная Корея стремится отправить зонд на Луну до 2030 года.