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Южная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат

Анастасия КалатурПятница, 5 августа 2022, 04:58
Южная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат
ФОТО: SpaceX

Южная Корея запустила к Луне свой первый орбитальный аппарат Korea Pathfinder.

Источник: SpaceX, Reuters со ссылкой на Министерство науки Южной Кореи

Детали: Korea Pathfinder по прозвищу Danuri, что значит "наслаждайтесь Луной", запущен на ракете SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 823:08 по Гринвичу. Первоначально запуск был запланирован в прошлую среду, но был отложен из-за неустановленной проблемы с техническим обслуживанием ракеты SpaceX.

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Korea Pathfinder выйдет на орбиту Луны в декабре, а затем начнет годовую миссию по наблюдению.

Если миссия будет успешна, то Южная Корея станет седьмым исследователем Луны и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии.

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Южная Корея стремится отправить зонд на Луну до 2030 года.

Темы: космосЮжная Корея
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