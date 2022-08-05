Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 08:12
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ ЕГО TWITTER

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США после того, как китайские военные в рамках учений выпустили ракеты в направлении вод вокруг Тайваня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Энтони Блинкен подчеркнул, что в позиции США по принципу "одного Китая" после визита Нэнси Пелоси ничего не изменилось.

"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет производить кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая… США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

Китай в четверг заявил о пуске многих ракет в море к востоку от Тайваня и что все они попали в цели. При этом Япония заявила, что выпущенные Китаем баллистические ракеты впервые упали в ее воды.

ВИДЕО ДНЯ

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Штаты "очень внимательно следят за ситуацией" и считают реакцию Китая на визит чрезмерной и провокативной. "Один из тревожных моментов с такими учениями или такими ракетными пусками как эти – риск ошибки, которая может привести к определенному конфликту", – отметил он.

Напомним, масштабные военные учения Китая вокруг Тайваня стали ответом на визит в Тайбей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАТайваньКитай
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Оккупанты обстреляли ЗАЭС: попали в высоковольтную линию – Энергоатом

РосСМИ: коллаборанта Сальдо отвезли в Крым, он в коме

СБУ проводит обыски у Бродского

Опрос: более половины украинцев являются верующими ПЦУ, только 4% – УПЦ МП

видеоБелорусских военных отправили тренироваться в Казахстан

Бизнесмен Кауфман не смог выехать из Украины, помешало ГБР - источники

Все новости...
США
США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией
РФ обвинила США в отравлении Чавеса биологическим оружием
США: Россия стремится сфабриковать доказательства удара по Еленовке - СМИ
Последние новости
18:24
В Литве прогнозируют очередной наплыв беженцев из Украины с наступлением холодов
18:23
Премьер оценил готовность Украины к отопительному сезону в 60%
17:59
Люди, чьи дворы затопило в Демидове, получат по 20 тысяч гривен – глава ОВА
17:55
12-летний мальчик впал в кому после TikTok-челленджа. История из Британии, дошедшая до судов
17:54
Белый дом объявил китайскому послу демарш из-за ситуации вокруг Тайваня
17:53
Россия хочет, чтобы Эрдоган стал посредником в переговорах с Украиной – Bloomberg
17:51
Россия запретила иностранным инвесторам продавать свои акции в энергетике и банках
17:50
Meta удалила более 1000 фальшивых аккаунтов, поддержавших вторжение РФ в Украину
17:45
НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты
17:44
В Украине запустили сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести
Все новости...