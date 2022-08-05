Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США после того, как китайские военные в рамках учений выпустили ракеты в направлении вод вокруг Тайваня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Энтони Блинкен подчеркнул, что в позиции США по принципу "одного Китая" после визита Нэнси Пелоси ничего не изменилось.

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"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет производить кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая… США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

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Китай в четверг заявил о пуске многих ракет в море к востоку от Тайваня и что все они попали в цели. При этом Япония заявила, что выпущенные Китаем баллистические ракеты впервые упали в ее воды.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Штаты "очень внимательно следят за ситуацией" и считают реакцию Китая на визит чрезмерной и провокативной. "Один из тревожных моментов с такими учениями или такими ракетными пусками как эти – риск ошибки, которая может привести к определенному конфликту", – отметил он.

Напомним, масштабные военные учения Китая вокруг Тайваня стали ответом на визит в Тайбей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином