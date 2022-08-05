В Полтавской области будут стрелять с целью обучения: местных призывают к спокойствию
Пятница, 5 августа 2022, 09:08
Учебные стрельбы пройдут на территории Миргородской объединенной территориальной общины Полтавщины 5 августа.
Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь: "5 августа на территории Миргородской общины будут проводить обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина".
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Что предшествовало: 3 августа на территории Миргородской и Лубенской общин Полтавской области также проводили учебные стрельбы.