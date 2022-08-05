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Разведка Британии рассказала, что известно о нахождении войск РФ на Запорожской АЭС

Пятница, 5 августа 2022, 09:25

В разведке Британии рассказывают, что намерения России по Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре остаются неясными, но действия, к которым уже прибегали военные РФ, скорее всего, ставили под угрозу нормальную работу станции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 5 августа.

"После 5 месяцев оккупации намерения РФ по поводу Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, к которым они уже прибегали, вероятно повредили безопасности нормальной работы станции", - отмечают в нем.

В частности, российские военные могли работать в зонах рядом с АЭС, в частности использовали расположенную там артиллерию для ударов по противоположному берегу Днепра.

"Российские силы могли использовать более широкую территорию вокруг АЭС, в том числе близлежащий город Энергодар, для отдыха военных, пользуясь защищенным статусом атомной электростанции, чтобы уменьшить риск ночных ударов ВСУ по военной технике и личному составу.

В обзоре за 4 августа сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

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