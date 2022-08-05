Посол Украины призвала Канаду отказаться от ремонта еще пяти турбин "Северного потока"

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив призвала канадское правительство отменить свое решение по обслуживанию российских турбин для "Северного потока" после того, как "Газпром" отказался забирать отремонтированную турбину из Германии.

Об этом посол заявила в выступлении перед канадскими депутатами, сообщает "Европейская правда".

Ковалив напомнила, что позиция украинского правительства изначально заключается в том, что решение о предоставлении разрешения на обслуживание турбин Siemens было очень опасным прецедентом, нарушающим международную солидарность, противоречащим принципу верховенства права.

"И собственно, это исключение из санкций уже усилило у Москвы чувство безнаказанности. Мы повторяем то, что было сказано нами ранее: понятно, что запрос России на турбины не имел технической подоплеки и был направлен лишь на еще большее давление. Чем больше вы уступаете, тем большую смелость чувствует Кремль, настаивая на дальнейших исключениях. Проще говоря, это скользкий путь", - заявила посол.

По ее словам, техническое обслуживание всех шести турбин в Канаде укрепит способность России на годы вперед терроризировать Европу и сорвать усилия по решению проблемы изменения климата.

"Если причина исключения заключалась в том, чтобы не позволить России обвинить санкции в перебоях с газоснабжением, то теперь более чем ясно, что дополнительные пяти турбин, которые позволили обслуживать в Канаде, Россия превратит в орудие унижения. Призываем: не ловите наживку", - заявила Ковалив.

Она подчеркнула, что Украина стремится работать с европейскими странами над мерами по уменьшению газовой зависимости. "Мы стремимся помочь, используя украинский газовый маршрут, предлагая газохранилища и снабжая ЕС дополнительной электроэнергией, которая могла бы заменить до 5 млрд кубометров российского газа", - заявила посол.

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Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину для "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле отрицают информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями затрудняет возвращение этой турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

3 августа "Газпром" заявил, что из-за санкций стран Запада поставки России турбины для "Северного потока", находившейся в Канаде, невозможно.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.