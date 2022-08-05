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Россия открыла в оккупированном Донецке свой Следственный комитет

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 11:58
Россия открыла в оккупированном Донецке свой Следственный комитет
СК РФ, фото РИА НОВОСТИ

Россияне в оккупированном Донецке сформировали так называемое следственное управление Следственного комитета России.

Источник: СК России в Telegram, РБК

Детали: По информации росСМИ, в его состав вошли несколько территориальных следственных отделов "с дислокацией в городах Донбасса и Украины".

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Также, как сообщает СК РФ, молодежь с захваченных россиянами территорий Донбасса поступает в образовательные учреждения Следственного комитета России.

Дословно: "Доложено о вступлении юных жителей Донбасса и детей военнослужащих в образовательные учреждения СК России".

Темы: ДонбассДонецкРосcияДонецкая область
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