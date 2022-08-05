Россия открыла в оккупированном Донецке свой Следственный комитет

Россияне в оккупированном Донецке сформировали так называемое следственное управление Следственного комитета России.

Источник: СК России в Telegram, РБК

Детали: По информации росСМИ, в его состав вошли несколько территориальных следственных отделов "с дислокацией в городах Донбасса и Украины".

Также, как сообщает СК РФ, молодежь с захваченных россиянами территорий Донбасса поступает в образовательные учреждения Следственного комитета России.

Дословно: "Доложено о вступлении юных жителей Донбасса и детей военнослужащих в образовательные учреждения СК России".