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В Хельсинки вошел американский десантный корабль USS Kearsarge

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 13:21

Десантный корабль военно-морских сил США USS Kearsarge вошел в Хельсинки.

Об этом сообщает Yle, цитируя заявление ВМС Финляндии, пишет "Европейская правда".

Публичных мероприятий на судне не планируется, а также в зоне его пребывания в настоящее время запрещаются любые полеты.

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Желающие могут посмотреть на корабль прямой трансляции с камеры наблюдения порта Хельсинки.

Длина USS Kearsarge составляет 257 метров - он больше круизных лайнеров. Кроме непосредственных членов экипажа, на борту находятся около 2000 морпехов и других военных флота, вертолеты и мельчайшие лодки.

Корабль будет стоять в Хельсинки до понедельника, а дальше двинется в северную часть Балтийского моря и в район стратегически важного мыса Ганко для учений с союзниками.

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Как сообщалось, 4 августа США 23 среди членов НАТО ратифицировали принятие в Альянс Финляндии и Швеции.

По словам президента Финляндии, процесс ратификации двигается быстрее, чем ожидалось.

Темы: ФинляндияСШАоружие
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