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Моряков призывного возраста незаконно переправляли через границу "задним числом"

Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 15:00
Моряков призывного возраста незаконно переправляли через границу задним числом
фото ГПСУ

В Одесской области пограничники, СБУ и полиция разоблачили схему незаконной переправки через государственную границу моряков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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Дословно: "Организатором миграционной схемы оказался один из руководителей судоремонтной и крюинговой компании одной из стран Европы. Главным критерием в подборе "уклонистов" было наличие профессиональной квалификации моряка или специалиста по ремонту морских судов, ведь в дальнейшем планировалось их трудоустройство на судоремонтных предприятиях одной из стран ЕС".

Детали: В качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов США за каждого человека.

Вне пунктов пропуска призывники добирались в непризнанное Приднестровье, где "моряков" встречали местные представители правоохранительных органов, которые обеспечивали дальнейшую беспрепятственную переправку мужчин в Молдову, проставляя отметки о пересечении государственной границы "задним числом" - датой до запрета выезда из Украины мужчин призывного возраста.

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Конечной точкой путешествия нелегалов была одна из стран Европейского Союза, в которую они уже добирались регулярными автобусными рейсами. За успешную переправку мужчин организаторы трансфера получали дополнительное вознаграждение от "работодателя".

 

Правоохранители разоблачили пособника организатора мошеннической схемы на территории Украины, перевозчика и задержали с поличным трех "уклонистов" во время непосредственной попытки незаконной переправки через государственную границу.

Темы: Одесская областьграницаПограничная служба
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