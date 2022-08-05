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Во Львове деколонизировали первые улицы: появились Чернобаевская и Херсонская

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 15:25
Во Львове деколонизировали первые улицы: появились Чернобаевская и Херсонская
Фото из открытых источников

Во Львове в рамках деколонизации переименовали первые восемь улиц из 53 одобренных рабочей группой.

Источник: глава рабочей группы по переименованию улиц во Львовском городском территориальном обществе Андрей Москаленко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Москаленко: "Рабочая группа проанализировала более 100 различных обращений (предложений). На сессии горсовета мы определили, что 53 улицы из этого списка будут деколонизованы...

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На предыдущей сессии городского совета мы решили переименовать первые восемь улиц, таблички с новыми названиями улиц уже размещаются в нашем городе".

Детали: Москаленко привел несколько примеров переименований: Некрасова переименована в честь героя, поэта, общественного активиста Юрия Руфа, Брюллова теперь имеет имя Ирины Калинец, которая основала музей террора, расположенный на этой улице, Дагестанская стала Гостомельской, появились новые названия улиц Чернобаевская, Херсонская.

Глава рабочей группы рассказал, что процесс переименования улиц включает процедуру общественного обсуждения на сайте горсовета. По его словам, на следующей неделе будет принято финальное решение относительно остальных улиц.

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Темы: ЛьвовРосcиядекоммунизация
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