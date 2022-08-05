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В Севастополе заметили подбитый корабль флота РФ – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 16:07
Патрульный корабль на траверсе Доковой бухты, фото Радио Свобода

Утром 5 августа в бухту в оккупированном Севастополе вошел частично обгоревший корабль Черноморского флота России.

Источник: проект "Крым.Реалии" издания Радио Свобода и военно-морской эксперт HI Sutton в Twitter

Детали: По информации корреспондента Радио Свобода в Крыму, около 09:15 в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ. Его правый борт обгорел в районе кормы. Также на корме была замечена армейская пусковая установка зеленого цвета. С помощью буксиров он пришвартовался у Куриной пристани в 09:30.

 
Буксиры подтягивают патрульный корабль к месту швартовки у Куриной пристани

4 августа военно-морской эксперт HI Sutton сообщил, что корабль РФ вблизи оккупированного Севастополя начал выпускать дымовую занавес, а затем его окутал черный дым. По его мнению, россияне пытались замаскировать корабль, но это не спасло от украинской ракеты, и именно поэтому его окутал черный дым.

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Темы: КрымфлотвойнаЧерное море
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