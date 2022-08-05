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Китай сократил сотрудничество с США в нескольких сферах из-за визита Пелоси на Тайвань

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 16:18

Китай в пятницу прекратил переговоры с США по обороне и климату из-за ухудшения отношений между крупнейшими экономиками мира после поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом говорится в публикации агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Среди мер, объявленных Китаем - прекращение переговоров с США по обороне. Пекин заявил, что отменит диалог с военными лидерами США.

Кроме того, Пекин прекратит переговоры по климату – это одна из сфер, где две страны нашли общий язык в последние годы.

Лидер Китая Си Цзиньпин усилил свою многолетнюю кампанию давления на Тайвань после того, как Пелоси стала высшей чиновницей США за посетившую остров четверть века.

Министерство иностранных дел Китая также объявило о введении персональных санкций против Пелоси и ее ближайших родственников.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Ставший пощечиной Китая визит: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином

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Темы: КитайТайваньСШАПелоси
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