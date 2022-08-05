Папа Римский встретился с "номером два" Русской православной церкви

Папа Римский Франциск встретился в пятницу с митрополитом Антонием, вторым по влиянию лидером Русской православной церкви, накануне ожидаемой встречи в следующем месяце с поддерживающим войну в Украине российским патриархом Кириллом.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Ватикан включил Антония в список официальных встреч Папы, но не сообщил о деталях частной аудиенции.

Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, который возглавляет Антоний, сообщил, что разговор велся по-итальянски и обсуждались "многочисленные вопросы, стоящие на повестке дня православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов", сообщило агентство "Интерфакс".

В интервью агентству Reuters в прошлом месяце Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

Папа Римский примет участие в съезде религиозных лидеров в столице Казахстана Нур-Султани 13-15 сентября, где, по его словам, надеется встретиться с патриархом Кириллом.