В Украине запустили сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести

Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам".

Детали: Об обстоятельствах исчезновения человека теперь можно сообщить через онлайн-форму. Тем, кто обратился в центр раньше, не нужно повторно заполнять электронную форму.

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В СБУ заверили, что полученные данные не попадут к посторонним и являются конфиденциальными. В спецслужбе призвали украинцев не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные не уполномоченным организациям.

Напомним:

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