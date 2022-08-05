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В Украине запустили сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 17:44
В Украине запустили сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести
Спецслужащий, фото СБУ

Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам".

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Детали: Об обстоятельствах исчезновения человека теперь можно сообщить через онлайн-форму. Тем, кто обратился в центр раньше, не нужно повторно заполнять электронную форму.

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В СБУ заверили, что полученные данные не попадут к посторонним и являются конфиденциальными. В спецслужбе призвали украинцев не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные не уполномоченным организациям.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 1 июня начала работу горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников.
  • В марте Министерство цифровой трансформации создало Telegram-канал, который поможет найти родных.

Темы: СБУ
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