В Украине запустили сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести
Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно: "Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам".
Детали: Об обстоятельствах исчезновения человека теперь можно сообщить через онлайн-форму. Тем, кто обратился в центр раньше, не нужно повторно заполнять электронную форму.
Читайте також: Поиск по ДНК: как найти погибших или пропавших родных во время войны
В СБУ заверили, что полученные данные не попадут к посторонним и являются конфиденциальными. В спецслужбе призвали украинцев не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные не уполномоченным организациям.
Напомним:
- 1 июня начала работу горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников.
- В марте Министерство цифровой трансформации создало Telegram-канал, который поможет найти родных.