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ВСУ отбили атаку врага в направлении Марьинки – Генштаб

Мазуренко Алена Пятница, 5 августа 2022, 19:16
фото Генштаб

Российские захватчики пытались вести штурм в направлении Марьинки и попытались наступать в направлении Лозового, но успеха не имели и под натиском ВСУ отошли.

Источник: Генштаб

Детали: На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

Проводит инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.

Из артиллерии оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариковое Сумской области.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов 6 населенных пунктов. В частности, Харькова.

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На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.

На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки.

Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Соледаром и Бахмутом и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка.

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиаудар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, но успеха не имели и отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артобстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки.

Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Красногоровки, Авдеевки и Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы 11 населенных пунктов.

Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

Оккупанты провели разведку БПЛА в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

На Южнобужском направлении россияне имеющимися средствами огневого поражения пытаются удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.

Враг обстреливал районы 14 населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.

Противник предпринял попытку наступления в направлении Лозового, но получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.

Для выявления украинских позиций и коррекции огня артиллерии враг активно применяет БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся 4 носителя крылатых ракет морского базирования.

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Темы: ГенштабвойнаоккупацияРосcия
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