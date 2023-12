Израиль сообщил, что ликвидировал главаря "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля заявила, что начала большое нападение на "Исламский джихад" в Секторе Газы и ликвидировала главаря терорганизации Тайсира Джабари.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что Израиль развернул "Железный купол".

Реклама:

По данным военных Израиля, от 10 до 20 террористов было ликвидировано.

Министерство здравоохранения Газы, сообщило о гибели 9 человек и 55 раненых.

Армия Израиля сообщает, что Джабари был командиром террористической группы на севере Газа.

Утверждается, что он "в последние дни разрабатывал планы ударов противотанковыми управляемыми ракетами против израильских граждан и солдат обороны Израиля" вдоль границы с Газой.

IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH