Израиль сообщил, что ликвидировал главаря "Исламского джихада"
Пятница, 5 августа 2022, 20:22
Армия обороны Израиля заявила, что начала большое нападение на "Исламский джихад" в Секторе Газы и ликвидировала главаря терорганизации Тайсира Джабари.
Источник: The Times of Israel
Детали: Сообщается, что Израиль развернул "Железный купол".
По данным военных Израиля, от 10 до 20 террористов было ликвидировано.
Министерство здравоохранения Газы, сообщило о гибели 9 человек и 55 раненых.
Армия Израиля сообщает, что Джабари был командиром террористической группы на севере Газа.
Утверждается, что он "в последние дни разрабатывал планы ударов противотанковыми управляемыми ракетами против израильских граждан и солдат обороны Израиля" вдоль границы с Газой.
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IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022