Израиль сообщил, что ликвидировал главаря "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля заявила, что начала большое нападение на "Исламский джихад" в Секторе Газы и ликвидировала главаря терорганизации Тайсира Джабари.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что Израиль развернул "Железный купол".

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По данным военных Израиля, от 10 до 20 террористов было ликвидировано.

Министерство здравоохранения Газы, сообщило о гибели 9 человек и 55 раненых.

Тайсир Джабари

Армия Израиля сообщает, что Джабари был командиром террористической группы на севере Газа.

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Утверждается, что он "в последние дни разрабатывал планы ударов противотанковыми управляемыми ракетами против израильских граждан и солдат обороны Израиля" вдоль границы с Газой.