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Власти Берлина запретили выставку подбитых в Украине танков РФ, потому что в них "погибли люди"

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 20:12

Окружное управление берлинского района Митте в пятницу настояло на своем несогласии провести выставку уничтоженной в Украине российской военной техники перед посольством РФ в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Решение, о котором стало известно в среду, подверг резкой критике Андрей Мельник, покидающий должность посла Украины.

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Окружное управление выразило озабоченность тем, что в танках, вероятно, погибли люди, поэтому выставка неуместна.

Кроме того, такая выставка якобы затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Управление района Митте объявило в пятницу, что продолжает настаивать на своем отказе.

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Андрей Мельник отверг аргументы властей района в интервью "Tagesspiegel" в четверг. "Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена ​​в центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - пояснил он.

Мельник обратился к главе Берлина Франциске Гиффай с просьбой разрешить ситуацию.

Напомним, выставка уничтоженной в Украине российской военной техники ранее состоялась, в частности, в Варшаве, Вроцлаве и Праге.

Темы: Германияоружие
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