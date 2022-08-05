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Болгария остановила выдачу виз для туристов и владельцев недвижимости из РФ

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 21:05

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок остановила приём документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет "Европейская правда".

По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в "чрезвычайной ситуации".

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Причина – объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора.

В других случаях, в том числе с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию, россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

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5 августа МИД РФ объявил персонами нон грата 14 болгарских дипломатов.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии.

Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.

Темы: БолгарияРосcия
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