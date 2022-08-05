МИД об обстрелах ЗАЭС: Попадание в действующий реактор – равноценно применению атомной бомбы
Министерство иностранных дел решительно осудило российские обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре 5 августа.
Источник: сайт МИД
Дословно МИД: "На фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.
Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы".
Детали: В МИД напомнили, что в начале августа оккупанты ввели в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военные грузовики и внедорожники, наполненные оружием.
А 5 августа начали артиллерийские обстрелы территории возле промышленной площадки ЗАЭС.
В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС.
МИД призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.