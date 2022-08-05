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МИД об обстрелах ЗАЭС: Попадание в действующий реактор – равноценно применению атомной бомбы

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 21:32
МИД об обстрелах ЗАЭС: Попадание в действующий реактор – равноценно применению атомной бомбы
Фото МИД

Министерство иностранных дел решительно осудило российские обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре 5 августа.

Источник: сайт МИД

Дословно МИД: "На фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

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Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы".

Детали: В МИД напомнили, что в начале августа оккупанты ввели в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военные грузовики и внедорожники, наполненные оружием.

А 5 августа начали артиллерийские обстрелы территории возле промышленной площадки ЗАЭС.

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В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС.

МИД призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира.

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Темы: МИДЗапорожская областьЗАЭСвойна
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