Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запрещает въезд 62 гражданам Канады

Пятница, 5 августа 2022, 21:40

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о расширении "черного списка" граждан Канады, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

В российском МИДе такой шаг назвали ответом на новые санкции, которые Канада ввела 27 июня и 7 июля, в том числе против патриарха Кирилла.

Реклама:

В "черный список" добавили 62 граждан России, среди них – работники аппарата вице-премьер-министра Канады украинского происхождения Христи Фриланд, несколько военных и бизнесменов, руководители отделений Канадского украинского конгресса, журналисты, певица Шанталь Кревязук, один протестантский пастор и один католический священник.

Напомним, в июле Канада ввела персональные санкции против еще 29 человек в связи с агрессивной войной России против Украины. В частности, в списке - Владимир Гундяев (Кирилл), спикер МИД РФ Мария Захарова, пропагандистка Ольга Скабеева.

А в августе в "черный список" Канады были добавлены 43 военных должностных лица и 17 организаций, которые "причастны к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, в том числе ужасным событиям в Буче".

ВИДЕО ДНЯ

По данным канадского правительства, с момента незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц. После вторжения РФ в Украину Оттава ввела санкции против более 1150 дополнительных физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: