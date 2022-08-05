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Россия запрещает въезд 62 гражданам Канады

Пятница, 5 августа 2022, 21:40

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о расширении "черного списка" граждан Канады, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

В российском МИДе такой шаг назвали ответом на новые санкции, которые Канада ввела 27 июня и 7 июля, в том числе против патриарха Кирилла.

В "черный список" добавили 62 граждан России, среди них – работники аппарата вице-премьер-министра Канады украинского происхождения Христи Фриланд, несколько военных и бизнесменов, руководители отделений Канадского украинского конгресса, журналисты, певица Шанталь Кревязук, один протестантский пастор и один католический священник.

Напомним, в июле Канада ввела персональные санкции против еще 29 человек в связи с агрессивной войной России против Украины. В частности, в списке - Владимир Гундяев (Кирилл), спикер МИД РФ Мария Захарова, пропагандистка Ольга Скабеева.

А в августе в "черный список" Канады были добавлены 43 военных должностных лица и 17 организаций, которые "причастны к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, в том числе ужасным событиям в Буче".

По данным канадского правительства, с момента незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц. После вторжения РФ в Украину Оттава ввела санкции против более 1150 дополнительных физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

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