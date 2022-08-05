Спартц предлагали встречу с Ермаком, но она отказалась – СМИ

Должностные лица в Украине с осторожностью восприняли заявления конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в частности в контексте ее критики главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым она отказалась встречаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным источников американского канала, еще 24 июня Спартц направила текстовое сообщение одному из помощников Зеленского с предложением связать его с нужными людьми, которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.

"Хотите отправить кого-нибудь надежного для обсуждения учений, когда вернетесь, или, возможно, выйдет встреча с (министром обороны Алексеем Резниковым) на этой неделе? Они также могут привезти для вас сильную высокотехнологичную технику… он сделает это как услугу для меня и для вас, поэтому эти встречи будут проходить "не под запись", – говорилось в сообщении Спартц.

В комментарии CNN конгрессвумен заявила, что сообщение было "вырвано из контекста", а она "просто пыталась помочь наладить контакт с каждым желающим помочь Украине победить в войне, в частности с некоторыми ветеранами, которые могут предоставить бесплатные и беспристрастные советы как услугу для меня , потому что они мои друзья".

"Утверждения, будто я имею какую-то финансовую выгоду из этого, абсолютно неправдивы. Я трачу десятки тысяч долларов собственных средств, чтобы помочь в Украине. Что стоит расследовать - так это финансовые интересы Ермака", - добавила она.

По данным CNN, украинская сторона предложила Спартцу встречу с Ермаком, чтобы расставить точки над "i", но конгрессвумен от нее отказалась.

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В свою очередь, она утверждает, что уже после публикации письма президенту США Джо Байдену с обвинениями в адрес главы ОП сама предложила встретиться. Но после заявления МИД Украины "решила, что встреча при таких обстоятельствах не будет продуктивной".

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