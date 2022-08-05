Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 22:14
УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение болельщиков на матче с Динамо
Матч "Динамо" – "Фенербахче" 27 июля. Фото fenerbahce.org

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение его болельщиков во время встречи с киевским "Динамо".

Источник: сайт УЕФА

Дословно УЕФА: "1. Предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение своей команды. 2. Оштрафовать "Фенербахче" на 50 000 евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА".

Реклама:

Детали: Причиной такого решения УЕФА назвал "бросание предметов и провокационные кричалки оскорбительного характера".

Сообщается, что упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в 2 года, начиная с даты принятия решения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 июля во время матча квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина.
  • УЕФА из-за этого открыла дисциплинарное производство.
  • Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польском Лодзе и закончилась со счетом 0:0. Вторую – с "Фенербахче" – "динамовцы" завершили победой 2:1.
  • Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч, комментируя скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.

Темы: УЕФАфутболУкраинаТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
УЕФА
УЕФА не увидел расизма в флаге "Великой Венгрии", который Орбан одел на футбольный матч
УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно играть в Лиге чемпионов
Россию лишили права проводить Суперкубок УЕФА
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: