УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение его болельщиков во время встречи с киевским "Динамо".

Источник: сайт УЕФА

Дословно УЕФА: "1. Предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение своей команды. 2. Оштрафовать "Фенербахче" на 50 000 евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА".

Детали: Причиной такого решения УЕФА назвал "бросание предметов и провокационные кричалки оскорбительного характера".

Сообщается, что упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в 2 года, начиная с даты принятия решения.

Предыстория:

27 июля во время матча квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина.

УЕФА из-за этого открыла дисциплинарное производство.

Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польском Лодзе и закончилась со счетом 0:0. Вторую – с "Фенербахче" – "динамовцы" завершили победой 2:1.

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч, комментируя скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.