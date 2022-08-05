УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение его болельщиков во время встречи с киевским "Динамо".

Источник: сайт УЕФА

Дословно УЕФА: "1. Предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение своей команды. 2. Оштрафовать "Фенербахче" на 50 000 евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА".

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Детали: Причиной такого решения УЕФА назвал "бросание предметов и провокационные кричалки оскорбительного характера".

Сообщается, что упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в 2 года, начиная с даты принятия решения.

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