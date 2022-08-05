Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 22:14
Матч "Динамо" – "Фенербахче" 27 июля. Фото fenerbahce.org

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение его болельщиков во время встречи с киевским "Динамо".

Источник: сайт УЕФА

Дословно УЕФА: "1. Предупредить "Фенербахче" за ненадлежащее поведение своей команды. 2. Оштрафовать "Фенербахче" на 50 000 евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче" во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА".

Детали: Причиной такого решения УЕФА назвал "бросание предметов и провокационные кричалки оскорбительного характера".

Сообщается, что упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в 2 года, начиная с даты принятия решения.

Предыстория:

  • 27 июля во время матча квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина.
  • УЕФА из-за этого открыла дисциплинарное производство.
  • Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польском Лодзе и закончилась со счетом 0:0. Вторую – с "Фенербахче" – "динамовцы" завершили победой 2:1.
  • Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч, комментируя скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: УЕФАфутболУкраинаТурция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои

После скандального отчета глава украинского AI уволилась: разошлись с руководством ценностно

МИД аннулировал диппаспорта 225 нардепам – источники

фотоРасследователи Bellingcat идентифицировали оккупанта, который пытал и казнил украинского бойца

Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором

Все новости...
УЕФА
Скандальное поведение фанатов "Фенербахче": УЕФА открыла дисциплинарное производство
Украинская сборная победила Ирландию со счетом 1:0 на старте Лиги наций УЕФА
УЕФА будет разводить команды Беларуси и Украины на еврокубках
Последние новости
08:38
Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов
08:00
Россия ночью обстреляла из "Градов" Днепропетровщину, в Никополе трое раненых
07:11
Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои
06:30
Bloomberg: Лишь половина стран G20 поддержала санкции против РФ
05:38
Тайвань запустил сигнальные ракеты из-за беспилотников и неопознанных самолетов
04:40
ISW: Россияне используют ЗАЭС для обстрела Никополя
03:44
ОК "Юг": ВСУ выжгли полдесятка российских складов в Херсонской области
03:01
Днепропетровщина: РФ обстреляла Никополь
02:00
Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа
01:05
Россияне обстреляли Харьков, раздавались взрывы
Все новости...