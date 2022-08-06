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Спартц предлагали встречу с Ермаком, но она отказалась – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 11:46
Виктория Спартц, фото: ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Должностные лица в Украине с осторожностью восприняли заявления конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в частности в контексте ее критики главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым она отказалась встречаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным источников американского канала, еще 24 июня Спартц направила текстовое сообщение одному из помощников Зеленского с предложением связать его с нужными людьми, которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.

"Хотите отправить кого-нибудь надежного для обсуждения учений, когда вернетесь, или, возможно, выйдет встреча с (министром обороны Алексеем Резниковым) на этой неделе? Они также могут привезти для вас сильную высокотехнологичную технику… он сделает это как услугу для меня и для вас, поэтому эти встречи будут проходить "не под запись", – говорилось в сообщении Спартц.

В комментарии CNN конгрессвумен заявила, что сообщение было "вырвано из контекста", а она "просто пыталась помочь наладить контакт с каждым желающим помочь Украине победить в войне, в частности с некоторыми ветеранами, которые могут предоставить бесплатные и беспристрастные советы как услугу для меня , потому что они мои друзья".

"Утверждения, будто я имею какую-то финансовую выгоду из этого, абсолютно неправдивы. Я трачу десятки тысяч долларов собственных средств, чтобы помочь в Украине. Что стоит расследовать - так это финансовые интересы Ермака", - добавила она.

По данным CNN, украинская сторона предложила Спартцу встречу с Ермаком, чтобы расставить точки над "i", но конгрессвумен от нее отказалась.

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В свою очередь, она утверждает, что уже после публикации письма президенту США Джо Байдену с обвинениями в адрес главы ОП сама предложила встретиться. Но после заявления МИД Украины "решила, что встреча при таких обстоятельствах не будет продуктивной".

В то же время законодатели США выражают обеспокоенность тем, что критика Спартц может подорвать доверие к Владимиру Зеленскому, навредить отношениям между США и Украиной, повлиять на военную помощь.

Коллеги по Республиканской партии говорили ей, что, несмотря на существующие проблемы, критика конгрессвумен выглядит "контрпродуктивной".

"Ее переполняли эмоции. И я думаю, что то, что вы сейчас видите, является проявлением этого. Что я пытаюсь ей сказать, так это то, что я хорошо знаком с проблемой коррупции… Но говорить о коррупции сейчас, когда они (украинцы – ред.) в осаде, это все равно, что оклеивать обоями ванну, когда вокруг горит дом. Это контрпродуктивно", - сказал один из конгрессменов-республиканцев.

Также сообщается, что Спартц встречалась с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Когда они встретились, она снова выразила обеспокоенность относительно коррупции в Украине и заявила, что "оружие, предоставленное США, идет не по адресу".

Во время разговора, как утверждают источники CNN, ее опасения не были отвергнуты, поскольку, как считают официальные лица США, коррупция по-прежнему остается проблемой для Украины.

Читайте и смотрите также: Интервью Виктории Спартц: обвинения Ермака, контроль за оружием и упреки в адрес Украины.

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Темы: СШААндрей ЕрмакУкраинакоррупция
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