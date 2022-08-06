Сутки на Сумщине: Более 60 прилетов, ранен человек

В сутки россияне открывали артиллерийский огонь 5 раз по Сумщине, было более 60 прилетов, один человек получил ранения.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Под обстрелы попали Середино-Будская, Эсманская, Глуховская громады.

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В частности, во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина сейчас в больнице. Количество поврежденных домов устанавливается.

Кроме того, в результате российских обстрелов была повреждена электросеть, 71 домохозяйство района осталось без света. По словам Живицкого, все восстановят в ближайшее время.