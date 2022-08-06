Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

РФ ведет наступление в направлении Бахмута, продолжаются боевые действия.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, на Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового. Вел наступление в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Гая и Михальчиной Слободы Черниговской области и Новой Гуты Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел оборонительные бои для удержания рубежей и недопущения наступления наших подразделений. Дистанционно минировал местность.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. Вели разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник стрелял из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком направлении враг применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Авдеевском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиаудары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Россияне нанесли авиаудары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны. Враг стрелял из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибугское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиаудары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого. Разведка вражеских БпЛА зафиксирована недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

фотоСБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

дополненоРосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

видео Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

фотоРегионы: у Песков идут бои, удары оккупантов по Николаеву и Никополю, есть раненые

Все новости...
война
Регионы: у Песков идут бои, удары оккупантов по Николаеву и Никополю, есть раненые
Жители Бахмута и Славянска сливали данные о перемещении ВСУ – их задержали
Херсонщина: оккупанты готовятся к "референдуму" – пенсионерам дают подачки, а детей зовут в Крым
Последние новости
17:39
В ОП подтверждают, что Северная Македония передала Украине Су-25
17:37
Комментарии некоторых "экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху - Минобороны
17:22
В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов
17:15
Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом
16:56
Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов
16:51
Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе
16:48
В Николаевской области сбит российский беспилотник
16:46
Маск считает, что рецессия США неизбежна и продлится следующие 12-18 месяцев
16:41
В Украину впервые с начала полномасштабной войны направляется турецкое судно
16:26
фотоОккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет
Все новости...