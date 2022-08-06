Сводка Генштаба: Россияне наступают на Бахмут, продолжаются бои

РФ ведет наступление в направлении Бахмута, продолжаются боевые действия.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, на Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового. Вел наступление в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Гая и Михальчиной Слободы Черниговской области и Новой Гуты Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел оборонительные бои для удержания рубежей и недопущения наступления наших подразделений. Дистанционно минировал местность.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. Вели разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

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На Славянском направлении противник стрелял из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении враг применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Авдеевском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиаудары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Россияне нанесли авиаудары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны. Враг стрелял из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибугское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиаудары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого. Разведка вражеских БпЛА зафиксирована недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.