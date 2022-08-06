Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ночью обстреляла из "Градов" Днепропетровщину, в Никополе трое раненых

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 08:00
ФОТО: GETTY

Россия в ночь на 6 августа ударила по жилым кварталам Днепропетровщины – в частности после обстрела Никополя три человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что РФ обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии - Криворожский.

В Никополе было 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены, 58-летний мужчина в больнице. В городе изувечены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде. В Марьянском перебита линия электропередач. Без светлая часть села. Предварительно люди не пострадали.

В других районах области пока спокойно.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

фотоСБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

дополненоРосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

видео Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

фотоРегионы: у Песков идут бои, удары оккупантов по Николаеву и Никополю, есть раненые

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: РФ обстреляла Никополь
Днепропетровщина: россияне выпустили 40 снарядов по Никополю
Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника
Последние новости
18:21
Оккупанты наступали на трех направлениях, но получили отпор – сводка Генштаба
18:10
Из-за войны в Украине Италия получила "негативный" прогноз кредитного рейтинга
18:00
Жителям Запорожской области советуют запасаться дровами и утеплять дома
17:39
В ОП подтверждают, что Северная Македония передала Украине Су-25
17:37
Комментарии некоторых "экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху - Минобороны
17:22
В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов
17:15
Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом
16:56
Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов
16:51
Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе
16:48
В Николаевской области сбит российский беспилотник
Все новости...