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Россия ночью обстреляла из "Градов" Днепропетровщину, в Никополе трое раненых

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 08:00
Россия ночью обстреляла из Градов Днепропетровщину, в Никополе трое раненых
ФОТО: GETTY

Россия в ночь на 6 августа ударила по жилым кварталам Днепропетровщины – в частности после обстрела Никополя три человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что РФ обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии - Криворожский.

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В Никополе было 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены, 58-летний мужчина в больнице. В городе изувечены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде. В Марьянском перебита линия электропередач. Без светлая часть села. Предварительно люди не пострадали.

В других районах области пока спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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