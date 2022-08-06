В Луганской области продпайками заманивают людей на "референдум" за присоединение к РФ – Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в уничтоженных населенных пунктах под предлогом предоставления продуктов питания и стройматериалов проводят агитроботу и заманивают людей на так называемый референдум за присоединение Луганщины к России.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "В настоящее время в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к "референдуму" о вхождении региона в состав РФ.
Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов проводят встречи с населением недавно захваченных территорий области".
Детали: По словам Гайдая, оккупанты выманивают персональные данные жителей и призывают идти на так называемый "референдум", вынуждая людей "обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты".
Такие встречи захватчики проводят в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.
Что касается ситуации на фронте, то, по словам Гайдая, враг продолжает атаковать, но силы обороны наносят противнику потери на всех направлениях.
В течение 5 августа в районе линии фронта между Луганской и Донецкой областями враг выпустил 5 ракет, кроме того, 6 раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.
Трижды захватчики применяли минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией.
На нескольких направлениях россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.
Сейчас оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, продолжаются боевые действия.