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В Луганской области продпайками заманивают людей на "референдум" за присоединение к РФ – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 09:08
Поврежденные оккупантами дома в Луганской области. ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в уничтоженных населенных пунктах под предлогом предоставления продуктов питания и стройматериалов проводят агитроботу и заманивают людей на так называемый референдум за присоединение Луганщины к России.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "В настоящее время в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к "референдуму" о вхождении региона в состав РФ.

Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов проводят встречи с населением недавно захваченных территорий области".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты выманивают персональные данные жителей и призывают идти на так называемый "референдум", вынуждая людей "обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты".

Такие встречи захватчики проводят в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин. 

 
Поврежденные оккупантами дома в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Гайдая, враг продолжает атаковать, но силы обороны наносят противнику потери на всех направлениях.

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В течение 5 августа в районе линии фронта между Луганской и Донецкой областями враг выпустил 5 ракет, кроме того, 6 раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.

Трижды захватчики применяли минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией.

На нескольких направлениях россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.

Сейчас оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, продолжаются боевые действия.

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Темы: Луганская областьвойнареферендум
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