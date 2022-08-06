Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 250, с начала агрессии 41 900 оккупантовв - Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 09:30
ВСУ за сутки уничтожили 250, с начала агрессии 41 900 оккупантовв - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 250 оккупантов, с начала полномасштабной агрессии в Украине погибли 41 900 российских военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении".

Реклама:

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1802 (+10) ед,

ВИДЕО ДНЯ

боевых бронированных машин – 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем – 955 (+5) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средств ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатых ракет – 182 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальной техники – 85 (+2).

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: