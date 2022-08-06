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ВСУ за сутки уничтожили 250, с начала агрессии 41 900 оккупантовв - Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 09:30
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 250 оккупантов, с начала полномасштабной агрессии в Украине погибли 41 900 российских военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении".

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 4051 (+19) ед,

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артиллерийских систем – 955 (+5) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средств ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатых ракет – 182 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальной техники – 85 (+2).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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