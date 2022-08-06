ВСУ за сутки уничтожили 250, с начала агрессии 41 900 оккупантовв - Генштаб
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 250 оккупантов, с начала полномасштабной агрессии в Украине погибли 41 900 российских военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении".
Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:
личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1802 (+10) ед,
боевых бронированных машин – 4051 (+19) ед,
артиллерийских систем – 955 (+5) ед,
РСЗО - 260 (+0) ед,
средств ПВО - 127 (+4) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
крылатых ракет – 182 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
специальной техники – 85 (+2).