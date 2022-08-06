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Оккупанты уже убили 361 ребенка в Украине – ОГП

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 09:38
Оккупанты уже убили 361 ребенка в Украине – ОГП
"Хвост" российской ракеты в Николаеве после обстрелов 4 августа. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 6 августа более 1 063 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, из них по меньшей мере 361 ребенок погиб.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров 361 ребенок погиб и более 702 получили ранения разной степени тяжести.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (371), Харьковской (197), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (58), Херсонской (55) и Запорожской (40) областях.

В частности, 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

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Также стало известно, что 28 июля из-за обстрелов с. Чернобаевка Херсонской области получил ранения малолетний мальчик.

А 22 марта в результате обстрелов г. Изюм Харьковской области погиб 6-летний мальчик.

Также прокуроры установили, что 21 июня в результате обстрелов с. Малые Приходы Харьковской области от полученных телесных повреждений погиб 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 211 учебных заведений, из них 230 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнажертвыдети
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