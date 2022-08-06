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Жители Бахмута и Славянска сливали данные о перемещении ВСУ – их задержали

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 11:39
Фото СБУ

В Донецкой области задержали две российские агентурные сети, которые разведывали позиции ВСУ вблизи восточного фронта и сливали эти данные врагу.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "Жителям г. Бахмута и г. Славянска, которые обоснованно подозреваются в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в суммах 744 300 грн и 189 48 грн (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, в июле 2022 года двое граждан Украины через мессенджеры писали в пророссийски настроенных группах информацию о находившихся на территории Донецкой области военнослужащих ВСУ. 

Подозреваемые распространяли данные о перемещениях военной техники и транспортных средств, а также мест дислокации украинских защитников.

Арестованным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 

 
Фото СБУ

Еще одну российскую агентурную сеть из 6 жителей Донецкой области ликвидировала СБУ.

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Группа лиц, завербованных после начала полномасштабного вторжения РФ, собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе области.

Информацию передавала захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Кроме того, злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов региона и масштабах разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из "связных" российских агентов был "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе силовики задержали прокремлевского агитатора. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
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