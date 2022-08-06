Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жители Бахмута и Славянска сливали данные о перемещении ВСУ – их задержали

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 11:39
Жители Бахмута и Славянска сливали данные о перемещении ВСУ – их задержали
Фото СБУ

В Донецкой области задержали две российские агентурные сети, которые разведывали позиции ВСУ вблизи восточного фронта и сливали эти данные врагу.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "Жителям г. Бахмута и г. Славянска, которые обоснованно подозреваются в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в суммах 744 300 грн и 189 48 грн (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".

Реклама:

Детали: По данным следствия, в июле 2022 года двое граждан Украины через мессенджеры писали в пророссийски настроенных группах информацию о находившихся на территории Донецкой области военнослужащих ВСУ. 

Подозреваемые распространяли данные о перемещениях военной техники и транспортных средств, а также мест дислокации украинских защитников.

Арестованным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото СБУ

Еще одну российскую агентурную сеть из 6 жителей Донецкой области ликвидировала СБУ.

Группа лиц, завербованных после начала полномасштабного вторжения РФ, собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе области.

Информацию передавала захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Кроме того, злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов региона и масштабах разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из "связных" российских агентов был "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе силовики задержали прокремлевского агитатора. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: