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Глава ОВА показал последствия обстрелов Донетчины: повреждены дома, из-под завалов спасли 7 человек

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 12:39
Глава ОВА показал последствия обстрелов Донетчины: повреждены дома, из-под завалов спасли 7 человек
Фото ГСЧС

Россияне ночью 6 августа обстреляли Константиновку в Донецкой области – в одном из домов разрушен подъезд, из-под завалов и заблокированных квартир спасатели достали 7 человек.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Кириленко: "После полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в многоэтажке. Спасатели вытащили из-под завалов и заблокированных квартир 7 человек. Еще одним обстрелом россияне повредили школу – без пострадавших". 

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Детали: По данным ГСЧС, враг нанес удар по Константиновке около 1 ночи. В результате обстрела произошло разрушение межэтажных перекрытий со 2 по 5 этажи в 3-м подъезде 5-подъездного 5-этажного жилого дома.

Спасатели деблокировали и спасли из-под завалов мужчину и женщину. Кроме того, с помощью автолестниц из заблокированных квартир спасли 5 человек.

 
Фото Из Telegram КириленкО

Также в результате обстрелов повреждены 5 частных домов в Красногоровке, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином. Информация о пострадавших пока не поступала. 

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Фото Из Telegram КириленкО

В Курахово российские ракеты попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка.

5 жилых домов повреждены в Дружковке. 

 
Фото Из Telegram КириленкО

Кириленко подчеркнул, что россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру и призвал жителей области выехать в более безопасные регионы Украины.

Темы: Донецкая областьвойна
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