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В Раде предлагают признать независимость Косово — зарегистрировали проект

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 13:26
Фото: ВРУ

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предлагает, чтобы Украина признала независимость Косово, и внес соответствующий проект постановления.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Telegram.

"Украина должна признать независимость Косово. Подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления", – заявил депутат.

Он отмечает, что Международный суд ООН еще в 2010 году признал, что право на государственный суверенитет Косово не противоречит нормам международного права и не нарушает никаких резолюций и международных актов.

"Не зря 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией. Поэтому последовательным шагом Украины сейчас будет признание государственного суверенитета Косово и высказывание международной поддержки", - аргументирует Гончаренко. .

Он отметил, что проводить параллели между ситуацией Косово и ситуацией Украины с марионеточными образованиями в ОРДЛО некорректно.

"Это не та же ситуация, как в Косово и Сербии. Это момент, когда Косово действительно имеет право на независимость", - пишет Гончаренко.

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Напомним, 31 июля ситуация в Косово обострилась из-за запланированного вступления в силу требования властей Косово использовать только косовские документы и номерные знаки автомобилей. Косовские сербы, компактно проживающие в приграничных с Сербией муниципалитетах, которые до сих пор используют сербские или временные документы, соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских, а Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

На 18 августа в Брюсселе запланирован следующий раунд диалога на самом высоком уровне между Сербией и Косово.

Подробнее о последнем обострении в Косово - в статье: Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву.

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Темы: КосовоУкраина
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