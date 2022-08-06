СБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали двух вражеских агентов, которые помогали российским оккупантам в Николаевской области, в частности, передавали данные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации ВСУ.
Источник: сайт СБУ
Дословно СБУ: "По заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ.
Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников".
Детали: В результате действий злоумышленников были разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры в Николаеве, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан". А также склады с горюче-смазочными материалами и объекты социальной инфраструктуры.
Корректировщиков, которые имели пророссийские взгляды, ФСБ завербовала еще в начале широкомасштабного вторжения России в Украину.
Они вели наблюдение за интересующими россиян объектами и присылали результаты куратору через закрытые каналы электронной связи. Для выполнения некоторых задач привлекали своих знакомых.
Во время обысков, проведенных по местам жительства агентов, было обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных.
В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пособникам оккупантов грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.