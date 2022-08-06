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СБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 14:37
СБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение
Фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали двух вражеских агентов, которые помогали российским оккупантам в Николаевской области, в частности, передавали данные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации ВСУ.

Источник: сайт СБУ

Дословно СБУ: "По заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ.

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Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников".

Детали: В результате действий злоумышленников были разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры в Николаеве, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан". А также склады с горюче-смазочными материалами и объекты социальной инфраструктуры.

Корректировщиков, которые имели пророссийские взгляды, ФСБ завербовала еще в начале широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Они вели наблюдение за интересующими россиян объектами и присылали результаты куратору через закрытые каналы электронной связи. Для выполнения некоторых задач привлекали своих знакомых. 

 
фото сбу

Во время обысков, проведенных по местам жительства агентов, было обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных. 

 
фото сбу 

В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Пособникам оккупантов грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.

Темы: Николаевская областьвойнаСБУ
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